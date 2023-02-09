В России появился седан Nissan Sunny за 1,7 млн рублей

Еще одна новинка российского рынка - Nissan Sunny . Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2022 года выпуска просят 1 735 000 рублей.

В объявлениях указывается, что это новые машины без признаков эксплуатации и крашенных элементов. Седаны попали в Россию из ОАЭ. Они оснащены атмосферным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 108 лошадиных сил, который работает вместе с "автоматом" Jatco.