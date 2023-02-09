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1 час назад

В России появился седан Nissan Sunny за 1,7 млн рублей

Российская Газетаиещё 3

Еще одна новинка российского рынка - Nissan Sunny. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2022 года выпуска просят 1 735 000 рублей.

В России появился седан Nissan Sunny за 1,7 млн рублей
Фото: Пресс-служба NissanПресс-служба Nissan

В объявлениях указывается, что это новые машины без признаков эксплуатации и крашенных элементов. Седаны попали в Россию из ОАЭ. Они оснащены атмосферным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 108 лошадиных сил, который работает вместе с "автоматом" Jatco.

В комплектацию входят боковые зеркала заднего вида с электроприводом, мультифункциональное рулевое колесо, кожаная обивка селектора управления трансмиссией, тканевый салон, подогревы передних сидений, кондиционер, камера заднего вида с разметкой, мультимедийная система, коммуникационная система Bluetooth, поддержка Apple Carplay и Android Auto, противотуманные фары, галогеновые фары ближнего и дальнего света, оригинальные литые диски R15.

Nissan Sunny построен на платформе V, спереди - стойки McPherson, сзади - полузависимая подвеска. Длина автомобиля равна 4495 мм, колесная база - 2620 мм.

Пресс-служба Nissan
Пресс-служба Nissan
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