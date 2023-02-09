Volkswagen назначит нового главного дизайнера

Кабан работал в компании с 2000-х годов, руководя созданием различных моделей Audi , Bugatti и Skoda . Он ушел из VW в BMW в 2017 году, но вернулся через три года, чтобы стать главным дизайнером марки.

Концепция ID.Life является одной из последних работ Кабана, наряду с полностью электрическим проектом Trinity. Инсайдеры, которых цитирует Automobilwoche, утверждают, что руководители не были довольны ни одним из этих проектов. Таким образом, когда Миндт возьмет бразды правления в свои руки, ему, как утверждается, придется перепроектировать доступный электромобиль ID.2 с нуля, потому что его первоначальная версия была слишком тесно связана с противоречивой ID.Life.