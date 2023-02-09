Компания АВТОВАЗ выпустила спортивный универсал LADA Vesta

На фотографиях представлен кузов автомобиля, салон и моторное отделение. Вероятно, что это топовая комплектация автомобиля.

Так как в салоне есть экран TFT-IPS диагональю 10,4 дюйма с разрешением 960 х 1280 пикселей называется EnjoY Vision Pro. Для навигации необходим доступ в интернет с внешнего LTE-модема с SIM-картой или со смартфона через Wi-Fi.