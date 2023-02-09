Компания АВТОВАЗ выпустила спортивный универсал LADA Vesta

Инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети ВКонтакте показал первые фотографии универсала Lada Vesta NG SW Sport.
На фотографиях представлен кузов автомобиля, салон и моторное отделение. Вероятно, что это топовая комплектация автомобиля.
Так как в салоне есть экран TFT-IPS диагональю 10,4 дюйма с разрешением 960 х 1280 пикселей называется EnjoY Vision Pro. Для навигации необходим доступ в интернет с внешнего LTE-модема с SIM-картой или со смартфона через Wi-Fi.
Согласно автору фотографий под капотом автомобиля установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Автор также отметил, что автомобиль производиться на дочернем предприятии АвтоВАЗа Lada Sport.