Авторынок России стал шестым в Европе

Российский автомобильный рынок занял шестое место среди европейских стран по объемам продаж в первом месяце текущего года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

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Лидером по количеству проданных авто стала Германия, реализовавшая 179 247 авто (-2,6%). На втором месте – Великобритания, сохраняющая положительную динамику продаж уже шестой месяц подряд – +14,7%. Всего в этой стране было реализовано 131 994 машин.

На третьем месте разместилась Италия, где был продан 128 301 автомобиль (+19%). Итальянский рынок демонстрирует рост на протяжении четырех месяцев, что обусловлено, в том числе, мерами государственной поддержки граждан по покупке экологически чистых машин.

Далее в топе крупных автомобильных рынков Европы идет Франция с результатом в 111 940 проданных авто (+8,8%) и замыкает пятерку – Испания, чей авторынок прирос в январе на 51,4% и показал результат в 64 147 машин. Столь высокий прирост, однако, обусловлен низкими показателями прошлого года, когда были зафиксированы самые худшие результаты продаж за последние 20 лет.