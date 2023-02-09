Дебютировал большой Toyota Grand Highlander

Для тех, кому Highlander мал, а Sequoia велика, Toyota подготовила новое предложение: Grand Highlander. Компания опубликовала официальные фотографии семейного кроссовера и обозначила линейку силовых агрегатов.

Фото: Пресс-служба Toyota Пресс-служба Toyota

Насколько новинка оказалась крупнее модели без приставки Grand, в Toyota не уточняют. Известно, что в основе лежит платформа TNGA-K, на заднем ряду будет не так тесно даже взрослым, а объём багажника при сложенных задних сиденьях составит 2775 литров.

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С информацией о линейке силовых агрегатов в "Тойоте" тоже поосторожничали. Базовым для Grand Highlander станет бензиновый двигатель 2.4 литра, работающий в паре с 8-ступенчатой АКП - эта связка дебютировала на обычном "Хайлендере" прошлой весной, заменив классический "атмосферник" V6 3.5. Его отдача составляет 269 л.с. и 419 Нм.

Toyota Grand Highlander сохранил и гибридную версию с атмосферным двигателем 2.5 литра и двумя электромоторами. Её характеристики тоже не названы, на Highlander агрегаты в сумме выдают 243 л.с.

Пресс-служба Toyota

Комплектации с моторами 2.4 и 2.5 литра оставляют выбор между передним и полным приводом. На вершине гаммы находится кроссовер с новой трансмиссией Hybrid Max, которой 4WD положен по умолчанию.

По словам Toyota, Grand Highlander с Hybrid Max является самым мощным кроссовером в своём классе - 367 л.с. (542 Нм). На это намекает несколько иной стайлинг бамперов - в спортивном стиле, и наличие двухствольной системы выхлопа. Озвучены время разгона до 100 км/ч - 6,3 секунды, и буксировочная способность - почти 2,3 тонны.

Пресс-служба Toyota

Toyota Grand Highlander будет предлагаться в трёх комплектациях. Медиасистема с экраном 12,3 дюйма, подогрев передних сидений, электропривод регулировки водительского и пассажирского кресел, беспроводная зарядка, шесть USB-портов, через которые можно подзарядиться, и один - для "флешки", смарт-ключ, электропривод пятой двери, система мониторинга слепых зон и другие ассистенты Toyota Safety Sense третьего поколения - всё это входит в стандартную версию исполнения.

Пресс-служба Toyota

В более дорогих версиях появляются полностью цифровая приборная панель 12,3 дюйма, подогрев второго и вентиляция переднего рядов сидений, проекционный дисплей, панорамный люк, функция запоминания настроек, розетки в багажнике, аудиосистема JBL с 11 динамиками, подрулевые лепестки и так далее.

Пресс-служба Toyota