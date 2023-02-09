В России заканчиваются транспондеры

В России тают запасы транспондеров — устройств, позволяющих бесконтактно списывать деньги со счетов пользователей платных автодорог. Европейские производители, которые поставляли их ранее, по понятным причинам отказались продлевать контракты. При этом спрос на транспондеры растет, что может привести к их подорожанию. В России уже работают над аналогами, но их стоимость может оказаться еще выше из-за дороговизны отечественных комплектующих.

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Норвежская фирма Q-Free, австрийская Kapsch и другие поставщики отказались отгружать в Россию транспондеры и антенны DSRC. Последнюю партию оператор платных дорог «Автодор» закупил в сентябре: по прогнозам, их хватит до апреля.

Спрос при этом растет. На нескольких трассах — ЦКАДе, участках М-12 и Московском скоростном диаметре — действует система «Свободный поток». Пунктов взимания платы там нет: списание средств происходит через камеру по госномеру или с помощью транспондеров, которые позволяют получить скидку.

Когда в эксплуатацию запустят всю М-12, 70 процентам пользователей трассы понадобятся транспондеры, прогнозирует «Автодор». Сейчас в месяц продают порядка 15 тысяч устройств, а ближе к середине года спрос на них может увеличиться в три-пять раз.

Что касается отечественных аналогов, то разработка уже ведется. Так, петербургское ООО «РД Групп» получило грант по созданию микросхемы ASIC (центральная часть европейского транспондера), однако появится устройство не ранее 2024 года. Свой транспондер разработал Обуховский завод вместе с компаниями Sorb Engineering и Fort Telecom, но он может оказаться заметно дороже европейских.