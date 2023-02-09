Voyah расширит модельный ряд в России

Бренд Voyah планирует расширить модельный ряд в России. В первом шоу-руме уже представлены новинки.

Фото: Voyah Free Voyah Free

На рынке России в ближайшее время должен появиться седан бренда Voyah. Кроме того, производитель готовится запустить продажи своего минивэна. Уже сейчас в России открыт фирменный шоу-рум марки. В продаже у компании уже есть электрический Voyah Free. Официально модель была представлена в конце 2022 года. На днях к ней прибавилась гибридная версия.

Производитель отмечает, что это последовательный гибрид, который имеет одно отличие: в конструкции бензиновый двигатель не имеет связи с колесами. Он функционирует в роли генератора и обеспечивает зарядом основную батарею. Автомобиль на полном заряде способен проезжать 674 км. До отметки 100 км/час он разгоняется за 4,5 секунды.

Обе комплектации модели Free имеют богатое оснащение. Несмотря на это, гибридное исполнение обходится покупателям дешевле, так как оценивается в 7 290 000 рублей. Полноценный электрокар в России можно купить за 7 990 000 рублей.

В феврале компания представит в нашей стране еще одну новинку. Речь идет о 7-местном фургоне Voyah Dream. По предварительной информации, сначала производитель запустит гибридное исполнение, в основе которого используется PHEV. В таком случае может быть задействована как одна батарея, так и ДВС вместе с электрической тягой.

Voyah Dream

Технические параметры нового минивэна уже раскрыты, и их нельзя отнести к скромным. Так, производительность силовой установки составляет 394 л.с. Разгоняться до 100 км/час автомобиль с таким оснащением способен за 5,7 секунд. Общий запас хода по циклу NEDC составляет 750 км.