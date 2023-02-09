В Россию привезли конкурента Toyota Corolla от Buick

На одной из онлайн-площадок по продаже автомобилей появилось объявление с предложением в виде седана Buick Hideo 2022 года без пробега. Автомобиль был импортирован из Китая.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Hideo имеет длину 4609 мм при колёсной базе 2640 мм, ширина и высота равны 1798 и 1486 мм. Передняя подвеска седана выполнена на стойках "МакФерсон", сзади - независимая многорычажка.

Buick Hideo, выставленный на продажу, оснащён турбированным бензиновым двигателем объёмом 1,3 литра мощностью 163 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. В КНР модель также представлена со 113-сильным "атмосферником" объёмом 1,5 литра, который также спарен с "автоматом".

Подробности о комплектации дилер не сообщил, но по фото можно увидеть, что Buick Hideo оснащён мультимедиа с сенсорным дисплеем (о русификации интерфейса также ничего не упоминается), камерой заднего вида без динамических направляющих, круиз-контролем, кондиционером, кнопкой запуска двигателя.

За автомобиль продавец хочет выручить 2 365 000 рублей. Заметно дешевле обойдётся покупка "одноклассника" от иранского производителя: в Ростове-на-Дону дилер предлагает седаны Tara и Dena+ от Iran Khodro (IKCO).

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