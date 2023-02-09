Россияне проголосовали за лучшие автомобили

Абсолютным лидером в нескольких номинациях премии "Рейтинги Автогода в России" стал Kia Carnival. Удивительно, но несмотря на то, что рынок сократился, перестроился и изменился, в фаворе у россиян остаются машины немецких и корейских брендов. Хотя в их предпочтениях уже нет Mercedes и даже BMW, но некоторые немецкие марки остались.

Фото: Пресс-служба Kia Пресс-служба Kia

Итак, голосование за различные модели автомобилей в России проводится уже 22 года. Но это только по классам автомобилей. А вот по их использованию в жизни, под названием "Рейтинги авто года", только 9 лет. Тем не менее, по словам председатель премии "Автомобиль года в России" Владимира Безукладникова, именно эта премия показывает вживую, какие машины хотят покупать россияне.

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Однако, судя по всему, большинство наших граждан еще не восприняло то, что рынок поменялся, поэтому продолжают поддерживать машины, которых официально больше нет на рынке. Например, в категории "Новые современные автомобили" абсолютное лидерство досталось Audi E-tron. В разделе самые надежные новые автомобили победил Toyota Land Cruiser Prado.

Но первые места в категории "Новые автомобили: семейные авто", а также среди машин многоцелевого использования получил Kia Carnival. Надо сказать, что этот автомобиль сейчас в Россию официально не поставляется. Но он поступает в страну по параллельному импорту.

В категории подержанных автомобилей безусловным лидером стала Lada. Причем во многих своих проявлениях. В номинации "Первый автомобиль" победила Lada Granta. В номинации "Автомобиль легенда" - Niva 4х4, которая нынче называется Lada Niva Legend.

Китайским автомобилям была отведена своя номинация. И в ней, в разделе "Семейный автомобиль" лучшим стал Chery Tiggo 8 Pro Max. Среди внедорожников победил Haval H9. А самым технологичным китайским автомобилем признали Changan UNI-K.

Почему машин из КНР не оказалось в номинации подержанных - объяснил эксперт Игорь Моржаретто. По его словам, современные китайские автомобили продаются на рынке около четырех лет. Поэтому подержанных машин из Китая и нет.