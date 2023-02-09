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1 час назад

Провалившийся в Китае Chevrolet Trailblazer обновился для рынка США

Motor.ru

Chevrolet Trailblazer, модель, которая разрабатывалась с прицелом на КНР, не приглянулся китайцам, зато в США кроссовер пользуется устойчивым спросом. Так что Chevrolet подготовил для американского рынка Trailblazer 2024 модельного года – улучшенный, осовремененный и более практичный. У обновленного Chevrolet Trailblazer агрессивный «оскал» радиаторной решетки с прищуренной оптикой, новые яркие оттенки в палитре и цифровая панель приборов даже в комплектациях начального уровня.

Chevrolet Trailblazer подправили дизайн
Фото: © Chevrolet© Chevrolet

Trailblazer 2024 модельного года доступен в США в четырех комплектациях, LS, LT, RS и Activ. Внешне от прочих отличается «оспортивленный» вариант с приставкой RS: у такого кроссовера 19-дюймовые диски, черный декор и иные насадки на патрубки выхлопной системы. А исполнение Activ дополнено защитными пластиковыми накладками, намекающими на «внедорожный» характер автомобиля, рассчитанного на любителей активного отдыха на природе. Также у Trailblazer Activ 15-дюймовые диски, обутые в зубастые шины, и иные настройки подвески.

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В салоне – цифровая панель приборов диагональю восемь дюймов вместо аналоговой и мультимедийная система с 11-дюймовым экраном. Список оснащения расширен за счет комплекса систем безопасности Safety Assist, входящего в базовое оборудование, и круиз-контроля. А вот за адаптивный круиз-контроль придется доплатить.

Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet

В США модель представлена в двух модификациях. Базовым двигателем выступает «турботройка» объемом 1,2 литра на 139 лошадиных сил, пару которой составляет вариатор. Привод только передний. Альтернативой служит 1,3-литровый наддувный двигатель мощностью 157 лошадиных сил: у переднеприводной версии он сочетается с вариатором, а у полноприводной – с девятидиапазонным автоматом.

С переходом в новый модельный год Trailblazer прибавил в цене: если дореформенный кроссовер стоит на американском рынке 22,1 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей), то обновленный обойдется минимум в 23,1 тысячи (1,68 миллиона).

Что же касается китайского Chevrolet Trailblazer, который собирали на мощностях SAIC-GM, то его отправили в отставку после всего трех лет на конвейере. С момента появления модели на местном рынке и до остановки производства она разошлась в количестве 10 тысяч штук. Для сравнения, только за 2021 год в США реализовали 90 тысяч Трейлблейзеров, а в прошлом году – 61 тысячу экземпляров.

В России Trailblazer тоже успел засветиться: модель вышла на наш рынок осенью 2021 года в начальной ценой в два миллиона рублей и безальтернативной 150-сильным турбомотором 1.3. Кроссовер выступал в одном классе с Nissan Qashqai, Volkswagen Taos и Skoda Karoq. В 2022 году General Motors объявила об уходе из России.

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