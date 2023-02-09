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1 час назад

Названа самая опасная категория российских водителей

Лера Букина

Зумеры (люди от 18 до 25 лет) являются наиболее опасной категорией водителей – они попадают в ДТП чаще других. Это следует из данных группы «Ренессанс Страхование» и сервиса «Автокод», передает Autonews.

Названа самая опасная категория российских водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как минимум раз в год это случается с каждым четвертым гражданином из данной возрастной группы. Вероятность страхового случая у каждого из них составляет 70%.

Становятся участниками аварий реже всего водители со стажем более 20 лет. Данная категория заявляет о страховых случаях на 22% реже, чем другие. Согласно исследованию, водители со стажем от 30 лет – наиболее безопасные граждане на дорогах. Они заявляют о страховых случаях на 29% реже, чем остальные.

По словам вице-президента по автострахованию компании «Ренессанс Страхование» Сергея Демидова, в большинстве случаев наиболее сильные повреждения машины происходят по причине возгорания во время движения или на стоянке. Второе место — опрокидывание и непреднамеренный съезд с дороги, добавил эксперт.

Ранее портал Autonews.ru сообщил о падении показателей аварийности на дорогах в России в прошлом году. Суммарное число ДТП за 11 месяцев уменьшилось на 5,2% в сравнении с таким же периодом предыдущего года.

Автоновости,Сергей Демидов,Группа Ренессанс Страхование,
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