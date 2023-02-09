АвтоВАЗ поможет Ирану с производством автомобилей Renault

Проект сотрудничества группы компаний Saipa с АвтоВАЗом будет реализован в Иране. Азиатская компания планирует закупать у российской автомобильные двигатели, используемые, в частности, на Lada Largus, чтобы оснащать ими машины, создаваемые по лицензии Renault.

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- Saipa построит на базе Renault Logan новый автомобиль под названием L90 или Tander, оснащенный российскими двигателями для Lada Largus, - сообщил на пресс-конференции в ТАСС советник и официальный представитель Евразийского делового совета по Ирану Мирзаи Гази Аббас Мослем.

Он напомнил, что в обеих странах многие крупные автопроекты были основаны на технологиях Renault, и это делает сотрудничество двух стран более привлекательным в условиях западных санкций.

- Партнерство с АвтоВАЗом не за горами, чтобы удержать как иранских, так и российских производителей на дороге, - отметил Аббас Мослем.

Цель Ирана по возвращению на российский рынок является полностью стратегической и запланированной. Однако пока, по словам Аббаса Мослема, это лишь хорошая идея, которую до сих пор обсуждают чиновники и бизнесмены. В частности, он привел в пример переговоры ГК Saipa с советом директоров ОЭЗ "Алабуга" и другими компаниями.

Аббас Мослем напомнил, что иранские машины уже поставляются в Армению и Азербайджан, где получают хорошие отзывы. Россия же остается одним из целевых рынков для иранских автопроизводителей, но для повторного выхода на него потребуются дополнительные усилия. Пока речь идет лишь о предварительных договоренностях.