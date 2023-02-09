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36 минут назад

Россия собралась увеличить производство электромобилей в девять раз

Lenta.ru

Власти России собрались в девять раз увеличить производство электромобилей. В 2023 году в стране планируется произвести 18 тысяч таких авто, сказано на сайте кабмина.

Россия собралась увеличить производство электромобилей в девять раз
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»Антон Денисов/РИА «Новости»

В прошлом году в стране было произведено около двух тысяч электрокаров. Власти также отметили, что в 2024 году планируется выпустить 36 тысяч таких машин.

В ноябре и декабре 2022 года недельный рост продаж электромобилей превышал 180 штук (в 2021 году в среднем регистрировалось 25 электромобилей в неделю). «На сегодняшний день в России уже зарегистрировано 24,5 тысячи электромобилей. А если говорить о зарядной инфраструктуре, то в России уже работает более 7,5 тысячи зарядных устройств и задействовано 35 операторов ЭЗС», — заявил замминистра экономического развития Максим Колесников.

Ранее производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на уровне восьми рублей за 1 киловатт-час. Помимо этого, компания выступила за введение обязательной квоты на электромобили в 10 процентов от закупок машин в парки такси и каршеринга.

Согласно обновленной стратегии развития автомобильной промышленности страны до 2035 года, почти каждый седьмой автомобиль в России в 2030 году будет электрическим.

Автоновости,Максим Колесников,
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