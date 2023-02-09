Lada Niva Travel вновь получила штатную мультимедиа

АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожников Niva Travel, оснащенных фирменной мультимедийной системой. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

Среди функционала мультимедиа: 7-дюймовый дисплей, на который выводится изображение с камеры заднего вида (камера с омывателем), радио, воспроизведение музыки через USB, MicroSD, AUX, система handsfree, управление функциями смартфона на базе Android, и другие.

Мультимедийная система устанавливается на автомобили в комплектациях Comfort, [BLACK], Comfort Off-Road, Luxe. Стоимость автомобиля с мультимедиа - от 1 164 500 рублей.

На внедорожник устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Ранее сообщалось, что утвержденным планом производства на АвтоВАЗе в 2023 году может быть назван показатель в 401 тысячу автомобилей. Это примерно на 20% меньше ранее озвученных 500 тысяч, но на 82% больше ожидаемых в уходящем 2022-м 220 тысяч.