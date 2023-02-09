Сотни новых «Москвичей» скопились на стоянке столичного завода

На стоянке завода «Москвич», ранее принадлежавшего компании Renault, фотографировали сотни новых кроссоверов «Москвич 3». Как сообщает издание Autonews, опубликовавшее снимки, своего часа под открытым небом ждут по крайней мере 200 автомобилей. Первые «Москвичи» начали поступать к дилерам в начале года, а в феврале стали добираться до регионов. Новую партию собираются отгрузить в конце зимы либо в начале весны.
В автосалонах предупреждают, что следующая партия автомобилей «Москвич» может оказаться дороже первой. Сейчас рекомендованная розничная цена кроссовера с индексом 3 (он же китайский JAC JS4) стартует с 1,97 миллиона рублей за версию турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Вариант с CVT обойдется минимум в 2,04 миллиона рублей.
Кроме дилерских центров, поставок «Москвичей» ждут госзаказчики. Ранее власти столицы объявляли о желании приобрести кроссоверы, а недавно стало известно о передаче Министерству здравоохранения пяти электрокаров «Москвич 3е», которые пока не поступили в массовую продажу. По информации дилеров, электромобили выйдут на рынок в конце февраля или в начале марта.
МАЗ «Москвич», созданный на базе экс-завода «Рено Россия», запустил конвейер в ноябре прошлого года. Сейчас он собирает модели JAC с другими шильдиками методом крупноузловой сборки, но планирует постепенно повышать уровень локализации, а затем выпускать и собственные автомобили. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разработать российскую платформу для электрокара в ближайшие два года.