Сотни новых «Москвичей» скопились на стоянке столичного завода

На стоянке завода «Москвич», ранее принадлежавшего компании Renault, фотографировали сотни новых кроссоверов «Москвич 3». Как сообщает издание Autonews, опубликовавшее снимки, своего часа под открытым небом ждут по крайней мере 200 автомобилей. Первые «Москвичи» начали поступать к дилерам в начале года, а в феврале стали добираться до регионов. Новую партию собираются отгрузить в конце зимы либо в начале весны.

Фото: Москвич Москвич

В автосалонах предупреждают, что следующая партия автомобилей «Москвич» может оказаться дороже первой. Сейчас рекомендованная розничная цена кроссовера с индексом 3 (он же китайский JAC JS4) стартует с 1,97 миллиона рублей за версию турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Вариант с CVT обойдется минимум в 2,04 миллиона рублей.

Кроме дилерских центров, поставок «Москвичей» ждут госзаказчики. Ранее власти столицы объявляли о желании приобрести кроссоверы, а недавно стало известно о передаче Министерству здравоохранения пяти электрокаров «Москвич 3е», которые пока не поступили в массовую продажу. По информации дилеров, электромобили выйдут на рынок в конце февраля или в начале марта.

Autonews