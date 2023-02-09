Госдума приняла законопроект о бронировании времени проезда границы

Депутаты Госдумы приняли сегодня в третьем и окончательном чтении законопроект, который обязует владельцев грузовиков резервировать дату и время пересечения границы при международных перевозках. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

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В соответствии с законопроектом, правительство РФ определяет «перечень автомобильных пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы».

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При этом подчеркивается, что резервировать время пересечения границы обяжут только «грузовые транспортные средства, используемые для осуществления международных автомобильных перевозок».

Принятые Госдумой поправки призваны убрать очереди в пунктах пропуска на границе. В документе указано, что изменения должны заработать уже с 1 марта 2023 года.

Также законом вводятся общие требования к обустройству зон ожидания рядом с пунктами пропуска на границе. Там должно быть твердое покрытие, ограждения, дорожная разметка и освещение. Кроме того, зоны ожидания должны быть оборудованы мусорными контейнерами, урнами и туалетами, также там предусмотрено размещение объектов дорожного сервиса — магазинов, мест общепита и отдыха.

Страны ЕС в рамках санкционного давления ввели с начала апреля 2022 года запрет на перевозки грузов по территории союза зарегистрированным в России и Белоруссии автомобилям. В конце сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозки «грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах», которые ввели ограничительные меры против российских юридических лиц.