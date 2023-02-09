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27 минут назад

Транспондеры могут подорожать весной

Лера Букина

В скором времени в России, вероятно, взлетят цены на устройства, которые нужны для списания денег со счета пользователя платных дорог. Речь идет о транспондерах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Счетной палаты.

В России заканчиваются транспондеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Системы для считывания транспондеров, которые применяются на территории страны, основаны на европейских стандартах (технология DSRC, выделенная связь ближнего действия) и оборудовании.

Издание указывает на сокращение запасов транспондеров от западных поставщиков. Их должно хватить до апреля, говорится в публикации. Вместе с тем на рынке ожидается существенный рост спроса на транспондеры в предстоящий весенний период.

Из-за санкций Запада поставки транспондеров и антенн DSRC в Россию приостановили. Часть европейских производителей решила отказаться от заключения новых контрактов, в частности норвежская компания Q-Free, австрийская Kapsch.

Также отмечается, что страна пока не может наладить полноценное производство устройств на внутреннем рынке.

В «Автодоре» рассчитывают на то, что ситуация поменяется в ближайшие месяцы. Также подчеркивается, что отечественные транспондеры, которые сейчас разрабатываются, будут стоить больше, чем импортные. В «Автодоре» полагают, что стоимость устройств не превысит 6 тыс. рублей.

Автоновости,Коммерсант,Автодор,Счетная палата,
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