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30 минут назад

В Бурятии предложили раскрасить коров светоотражающей краской для снижения числа ДТП

Газета.Ru

В Бурятии предложили помечать сельскохозяйственных животных — крупный рогатый скот — светоотражающей краской, чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Иволгинского района Бурятии Зоригто Доржиева.

Для снижения числа ДТП предложено метить коров светоотражающей краской
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский© РИА Новости / Константин Михальчевский

«Проблема актуальна для всех районов, особенно через которые проходят оживленные дороги. Наш Иволгинский район входит в Улан-Удэнскую агломерацию, через него проходит федеральная трасса «Байкал», а также трасса, ведущая в Монголию. Вдоль них много хозяйств, где содержатся коровы, лошади. В ночное время очень опасно», — сказал Доржиев.

Отмечается, что светоотражающей краской планируется помечать бока коров и лошадей. По мнению местных властей, это может предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

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