Для снижения числа ДТП предложено метить коров светоотражающей краской

В Бурятии предложили помечать сельскохозяйственных животных — крупный рогатый скот — светоотражающей краской, чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Иволгинского района Бурятии Зоригто Доржиева.
«Проблема актуальна для всех районов, особенно через которые проходят оживленные дороги. Наш Иволгинский район входит в Улан-Удэнскую агломерацию, через него проходит федеральная трасса «Байкал», а также трасса, ведущая в Монголию. Вдоль них много хозяйств, где содержатся коровы, лошади. В ночное время очень опасно», — сказал Доржиев.
Отмечается, что светоотражающей краской планируется помечать бока коров и лошадей. По мнению местных властей, это может предотвратить дорожно-транспортные происшествия.