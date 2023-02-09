Для снижения числа ДТП предложено метить коров светоотражающей краской

«Проблема актуальна для всех районов, особенно через которые проходят оживленные дороги. Наш Иволгинский район входит в Улан-Удэнскую агломерацию, через него проходит федеральная трасса «Байкал», а также трасса, ведущая в Монголию. Вдоль них много хозяйств, где содержатся коровы, лошади. В ночное время очень опасно», — сказал Доржиев.