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48 минут назад

На заводских стоянках скопились сотни «Москвичей»

Никита Бородкин

На площадке при заводе «Москвич» скопилось несколько сотен готовых автомобилей «Москвич 3». Как сообщает Autonews.ru, корреспонденту издания удалось насчитать по меньшей мере 200 кроссоверов, которые уже могут готовить к продаже.

Ранее дилерские центры «Москвича» сообщали, что пока к ним поступила лишь первая партия новых автомобилей. Следующие поставки в автомагазины ожидаются не раньше конца февраля — начала марта. Вместе с тем ряд дилеров заявили, что обычно, вторая партия продается дороже первой.

Транспондеры могут подорожать весной

Кроме того, закупать «Москвич 3» собираются и государственные учреждения. В частности, недавно стало известно о передаче пяти электрических версий кроссовера для нужд Минздрава России.

«Москвич 3» представляет собой китайский кроссовер JAC JS4, который собирается на московском заводе способом крупноузловой сборки. Официальные розничные цены начинаются от 1,97 млн рублей за простой вариант с классическим двигателем и ручной коробкой передач. Полностью электрическая версия обойдется покупателю в 3,5 млн рублей.

Автоновости,Видео,Минздрав РФ,
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