На площадке при заводе «Москвич» скопилось несколько сотен готовых автомобилей «Москвич 3». Как сообщает Autonews.ru, корреспонденту издания удалось насчитать по меньшей мере 200 кроссоверов, которые уже могут готовить к продаже.

Ранее дилерские центры «Москвича» сообщали, что пока к ним поступила лишь первая партия новых автомобилей. Следующие поставки в автомагазины ожидаются не раньше конца февраля — начала марта. Вместе с тем ряд дилеров заявили, что обычно, вторая партия продается дороже первой.

Кроме того, закупать «Москвич 3» собираются и государственные учреждения. В частности, недавно стало известно о передаче пяти электрических версий кроссовера для нужд Минздрава России.