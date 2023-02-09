Премиальный внедорожник Toyota Century может дебютировать летом

Toyota обратила внимание на желания клиентов и может выпустить большой премиальный внедорожник Century, который станет самым дорогим в линейке бренда.
Издание Nikkei пишет, что дебют Century SUV может состояться уже в августе этого года. Такое возможно, потому что решения в виде платформы и силовых агрегатов точно готовы: по предварительной информации, в основу флагмана ляжет Toyota Highlander, который сегодня был представлен в версии Grand с системой Hybrid Max мощностью 367 л.с.
По данным инсайдеров, местом сборки роскошного SUV японской марки станет завод в Тахаре, где выпускаются модели Lexus. Позиционироваться внедорожник Century будет выше Land Cruiser 300 и будет стоить не менее 10 000 000 йен (около 5,5 млн рублей). Предположение по поводу цены вызывает вопросы, потому что седан Century стоит более 20 млн йен.
Toyota Century SUV будет нацелен на японских чиновников и состоятельных заграничных покупателей.