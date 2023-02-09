Премиальный внедорожник Toyota Century может дебютировать летом

Toyota обратила внимание на желания клиентов и может выпустить большой премиальный внедорожник Century, который станет самым дорогим в линейке бренда.

Фото: Возможный облик Toyota Century. / www.carscoops.com Возможный облик Toyota Century. / www.carscoops.com

Издание Nikkei пишет, что дебют Century SUV может состояться уже в августе этого года. Такое возможно, потому что решения в виде платформы и силовых агрегатов точно готовы: по предварительной информации, в основу флагмана ляжет Toyota Highlander, который сегодня был представлен в версии Grand с системой Hybrid Max мощностью 367 л.с.

По данным инсайдеров, местом сборки роскошного SUV японской марки станет завод в Тахаре, где выпускаются модели Lexus. Позиционироваться внедорожник Century будет выше Land Cruiser 300 и будет стоить не менее 10 000 000 йен (около 5,5 млн рублей). Предположение по поводу цены вызывает вопросы, потому что седан Century стоит более 20 млн йен.