Мощнейший серийный BMW продают за 30 миллионов рублей

Автомобиль, ставший первым гибридом от М-подразделения и по совместительству самым мощным серийным BMW, продается на «Авито». Если верить объявлению, кроссовер совсем новый: он был выпущен в 2023 году в США и проехал всего 101 километр. Продавец находится в поселке Барвиха в Московской области, а вот автомобиль сфотографирован явно не в России. Вероятно, его пригонят под заказ.

Фото: BMW XM Competition© Авито BMW XM Competition© Авито

Кузов 5,1-метрового супергибрида BMW XM Competition выкрашен в голубой цвет. В роскошном двухцветном салоне, отделанном кожей, — два дисплея мультимедийной системы iDrive 8, «граненый» потолок с подсветкой из сотни светодиодов и плашки подразделения М. В список оснащения XM включены подвеска с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, полноуправляемое шасси и широкий набор вспомогательной электроники.

В движение автомобиль приводит подключаемая гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 S68. В паре со встроенным в восьмидиапазонный «автомат» электромотором он выдает 652 лошадиные силы и 800 Нм. При этом для разгона с места до 100 километров в час XM требуется 4,3 секунды, что обусловлено большой снаряженной массой — 2750 килограммов. Таким образом, XM носит звание и самого тяжелого серийного BMW.

BMW XM Competition Авито

BMW XM Competition Авито

BMW XM Competition Авито

Аккумулятор емкостью 25,7 киловатт-часа позволяет кроссоверу проезжать на одном электричестве до 88 километров по циклу WLTP. Расход топлива в смешанном цикле составляет 1,6 литра на 100 километров пути.