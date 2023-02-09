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28 минут назад

Дилеры «Москвича» продали 35 кроссоверов марки в России

Газета.Ru

В последнем месяце 2022 года в России было продано шесть автомобилей «Москвич», а уже в январе 2023 года - 29. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на агентство «Автостат».

Автомобили «Москвич 3» на заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА НовостиРамиль Ситдиков/РИА Новости

Первые автомобили «Москвич» поступили в дилерские центры бренда 26 декабря 2022 года. Модель с двигателем внутреннего сгорания оценивается в 1,97 млн руб., с электромотором — 3,5 млн руб. Рекомендованные розничные цены одинаковы для всех дилеров.

Кроссовер оборудован люком, легкосплавными колесными дисками диаметром 17 дюймов. Также модель оборудована пластиковым защитным контуром по всему периметру нижней части автомобиля и на колесных арках, а также рейлингами на крыше. Для пассажиров второго ряда предусмотрены центральный подлокотник, USB-разъемы и отдельные воздуховоды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что собственную российскую платформу электромобилей на базе завода «Москвич» предполагается подготовить в течение двух лет.

Автоновости,Сергей Собянин,
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