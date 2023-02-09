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24 минуты назад

WSJ: General Motors запланировала приобрести долю в бразильской горнодобывающей компании Vale

Газета.Ru

Крупнейший автопроизводитель в США General Motors обсудил возможность приобретения небольшой доли в бразильской горнодобывающей компании Vale SA. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Vale в декабре сообщила, что рассмотрит продажу до 10% в бизнесе, не раскрыв потенциальную цену продажи. Стоимость доли может составлять до $2 млрд, отметили источники издания. В публикации отметили, что интерес со стороны General Motors вырос из-за того, что автопроизводитель хочет заключить более тесные соглашения о поставках с горнодобывающими компаниями из-за того, что есть острая необходимость в аккумуляторах для электромобилей. General Motors запланировал полностью прекратить производство практически всех автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях уже к 2035 году. В начале ноября президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что General Motors обеспечит американцев электромобилями через тысячу лет — он оговорился, назвав дату — 3035 год. До этого автогигант General Motors приостановил размещение рекламы в сервисе микроблогов Twitter в связи с приобретением площадки миллиардером, основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. По информации СМИ, автопроизводитель является конкурентом возглавляемой Маском компании-производителя электромобилей Tesla Inc.

GM хочет приобрести долю в бразильской горнодобывающей компании Vale
Фото: Global Look PressGlobal Look Press
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