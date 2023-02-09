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17 минут назад

Объявлены цены на седаны Iran Khodro Tara и Dena+ в России

Motor.ru

Первый идет с мотором 1.6 и «механикой», а более современный Dena+ — с турбированным 1.7. При этом официальные поставки только ожидаются. Фирма Iran Khodro планирует в этом году привезти к нам 2 тысячи машин, SAIPA — в 10 раз больше. Прощупывать рынок будут хетчбэк Quik, седаны Saina и Shahin.

Объявлены цены на седаны Iran Khodro Tara и Dena+ в России
Фото: © IKCO© IKCO

Официальные поставки иранских автомобилей в Россию ещё не начались, а в некоторых салонах Ростова-на-Дону уже появились седаны IKCO Tara и Dena+. Первый оснащен «атмосферником» 1.6 c системой изменения фаз газораспределения (113 л.с., 144 Нм) в паре с пятиступенчатой «механикой» и стоит 1 399 700 рублей. Второй в движение приводит турбомотор 1.7, который сочетается с шестидиапазонным автоматом и выдает 150 лошадиных сил и 215 Нм крутящего момента.

В оснащение Dena+ за 1,5 миллиона входят передние электрические стеклоподъемники, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, USB, подушки безопасности водителя и пассажира, а также климат-контроль и люк. У Tara перечень стандартного оборудования если и отличается, то несильно. Объем багажника у последнего составляет 640 литров. По габаритам (длина, ширина, высота — 4519x1953x1466 мм) Tara немного превосходит Hyundai Solaris.

Пока эти машине возят в частном порядке, но планы у иранских производителей на российский рынок амбициозные. Так, Iran Khodro хочет до конца марта поставить 2 тысячи седанов. А SAIPA в течение года намерена отгрузить партнерам больше 20 тысяч автомобилей. Что будет с ценами, пока непонятно. По предварительной оценке, четырехдверка Shahin, построенная на старенькой платформе Toyota B, уложится в 1,4 миллиона рублей.

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