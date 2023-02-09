Объявлены цены на седаны Iran Khodro Tara и Dena+ в России

Первый идет с мотором 1.6 и «механикой», а более современный Dena+ — с турбированным 1.7. При этом официальные поставки только ожидаются. Фирма Iran Khodro планирует в этом году привезти к нам 2 тысячи машин, SAIPA — в 10 раз больше. Прощупывать рынок будут хетчбэк Quik, седаны Saina и Shahin.

Фото: © IKCO © IKCO

Официальные поставки иранских автомобилей в Россию ещё не начались, а в некоторых салонах Ростова-на-Дону уже появились седаны IKCO Tara и Dena+. Первый оснащен «атмосферником» 1.6 c системой изменения фаз газораспределения (113 л.с., 144 Нм) в паре с пятиступенчатой «механикой» и стоит 1 399 700 рублей. Второй в движение приводит турбомотор 1.7, который сочетается с шестидиапазонным автоматом и выдает 150 лошадиных сил и 215 Нм крутящего момента.

В оснащение Dena+ за 1,5 миллиона входят передние электрические стеклоподъемники, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, USB, подушки безопасности водителя и пассажира, а также климат-контроль и люк. У Tara перечень стандартного оборудования если и отличается, то несильно. Объем багажника у последнего составляет 640 литров. По габаритам (длина, ширина, высота — 4519x1953x1466 мм) Tara немного превосходит Hyundai Solaris.