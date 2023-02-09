Крыша Ford Bronco не выдержала мороза и разрушилась

Издание The Drive рассказало о ситуации, которая произошла с владельцем внедорожника Ford Bronco из американского штата Массачусетс. В минувшие выходные температура в регионе опустилась до -23 градусов. После потепления мужчина обнаружил на крыше автомобиля серьёзные повреждения, нарушающие герметичность конструкции. Обратившись в дилерский центр, хозяин внедорожника получил отказ в гарантийном ремонте внедорожника. Однако в дело вмешался автопроизводитель.

Фото: © Frankie / The Drive © Frankie / The Drive

После того, как температура в городе Андовер опустилась до -23 градусов, в регионе произошло резкое потепление. Пластиковая крыша Ford Bronco не выдержала подобных перепадов. На элементе появились обширные трещины, которые нарушили герметичность кузова.

Сотрудники дилерского центра, куда обратился владелец машины, отказались признать случай гарантийным. Продавец посчитал, что повреждения произошли в результате механического воздействия. Ситуацию помог разрешить автопроизводитель. Представитель Ford заказал новую крышу, а также выдал владельцу подменный внедорожник на время ремонтных работ.