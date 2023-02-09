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54 минуты назад

В России перестали выдавать льготные кредиты на покупку машин с ДВС

Motor.ru

Сразу несколько крупных отечественных дилеров разных брендов рассказали, что не получили компенсацию от Минпромторга после отмены госпрограмм. Пока некоторые автосалоны ожидают, что государство возобновит меры поддержки, другие продавцы сообщают, что подобные условия теперь будут действовать исключительно на покупку электромобилей.

В России перестали выдавать льготные кредиты на покупку машин с ДВС
Фото: © Автомир© Автомир

В автосалоне Haval заявили, что с 8 февраля 2023 года льготное автокредитование больше не распространяется на модельный ряд китайской марки. Один из дилеров «Москвича» и вовсе не успел включить в госпрограмму бензиновые кроссоверов.

С похожей ситуацией столкнулись продавцы автомобилей Lada. Сотрудники одного из дилерских центров сообщил, что льготы на приобретение транспортных средств в ближайшее время переориентируют на электромобили. Пресс-служба завода «Москвич», который готовится к выпуску батарейного кроссовера, заявила, что в настоящий момент решается вопрос о будущем госпрограмм.

На сегодняшний день единственным отечественным производителем электрокаров является компания Evolute. Однако представители бренда не ответили на запрос.

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Ранее по программе льготного автокредитования можно было приобрести бензиновые машины со скидкой 20 процентов. На батарейные модели действовал дисконт в размере 25 процентов, но не более 625 000 рублей.

В декабре прошлого года в России отказались распространять программу льготного автокредитования на модели Renault. Подобное решение Минпромторге принял из-за ухода бренда из страны.

Автоновости,Renault,Lada,Минпромторг,
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