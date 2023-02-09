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1 час назад

В Минпромторге отрицают окончание выдачи льготных кредитов на бензиновые авто

Елена Прошина

Минпромторг России опроверг остановку оформления льготных кредитов на бензиновые машины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Минпромторг опроверг сообщения о прекращении выдачи льготных автокредитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в ведомстве допустили, что в будущем эта программа может измениться. Это будет зависеть от развития ситуации на автомобильном рынке.

«Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования – это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о корректировке параметров программ стимулирования спроса», – заявили в Минпромторге.

В ведомстве также уточнили, что объём финансирования по программе льготного автокредитования на текущий год составил 5,1 миллиарда рублей.

Ранее в Минпромторге рассказали, что производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливалось.

Автоновости,Минпромторг,
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