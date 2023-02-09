Минпромторг опроверг сообщения о прекращении выдачи льготных автокредитов

Минпромторг России опроверг остановку оформления льготных кредитов на бензиновые машины. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом в ведомстве допустили, что в будущем эта программа может измениться. Это будет зависеть от развития ситуации на автомобильном рынке.
«Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования – это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о корректировке параметров программ стимулирования спроса», – заявили в Минпромторге.
В ведомстве также уточнили, что объём финансирования по программе льготного автокредитования на текущий год составил 5,1 миллиарда рублей.
Ранее в Минпромторге рассказали, что производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливалось.