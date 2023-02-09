Минпромторг опроверг сообщения о прекращении выдачи льготных автокредитов

«Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования – это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о корректировке параметров программ стимулирования спроса», – заявили в Минпромторге.