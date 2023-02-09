В Мариуполе может появиться индустриальный парк "КамАЗа"

В Мариуполе может быть создан индустриальный парк по производству и ремонту модельного ряда автомобилей и спецтехники "КамАЗ". Об этом в своем Teleram-канале сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин по итогам встречи с заместителем генерального директора ПАО "КамАЗ" Рустамом Шамсутдиновым.

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"На заводе "Азовмаш" возможно создание индустриального парка, в том числе по производству тяжелых грузовых автомобилей, а также ремонту всего модельного ряда автомобилей и специальной техники КамАЗ", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили производство комплектующих к автотехнике "КамАЗ".