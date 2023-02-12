Новые ограничения введут для автомобилистов Владивостока

Во Владивостоке на улице Ковальчука скорректируют схему движения. Запрещающие знаки появятся для автомобилистов около Технического колледжа, сообщает PRIMPRESS.
Это решение позволит обеспечить беспрепятственный проезд оперативных служб, а также обеспечить безопасное движение пешеходов.
«Под каждым новым знаком также появится специальная табличка. Это означает, что за нарушение правил дорожного движения автомобиль рискует оказаться на штраф-стоянке. Знаки установят в самое ближайшее время», – рассказали в мэрии города.
Автомобилистов предупреждают заблаговременно и просят быть внимательными: строго соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.