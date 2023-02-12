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41 минуту назад

Новые ограничения вводят для автомобилистов Владивостока

Primpressиещё 1

Во Владивостоке на улице Ковальчука скорректируют схему движения. Запрещающие знаки появятся для автомобилистов около Технического колледжа, сообщает PRIMPRESS.

Новые ограничения введут для автомобилистов Владивостока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это решение позволит обеспечить беспрепятственный проезд оперативных служб, а также обеспечить безопасное движение пешеходов.

«Под каждым новым знаком также появится специальная табличка. Это означает, что за нарушение правил дорожного движения автомобиль рискует оказаться на штраф-стоянке. Знаки установят в самое ближайшее время», – рассказали в мэрии города.

Автомобилистов предупреждают заблаговременно и просят быть внимательными: строго соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

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