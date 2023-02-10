Porsche 911 победил в номинации «Самый привлекательный автомобиль»

Рекламный бизнес Autotrader UK провел своего рода исследование в крошечной группе из 32 человек, чтобы выяснить, какой автомобиль из 40 вариантов будет для них наиболее привлекательным.

Porsche 911 набрал наибольшее количество баллов. Людям показывали фотографии автомобилей, а специальное программное обеспечение отслеживало движения их глаз. Исследователи отметили, какие модели заслуживают наибольшего внимания, как долго глаза были сосредоточены на каком-либо отдельном автомобиле и так далее.

Porsche 911 получил награду в номинации «Самый привлекательный автомобиль» и еще одну награду в категории «Самый привлекательный спортивный автомобиль», за которым следуют Lexus LC500 и Ferrari F40. Приз за электромобиль также достался тому же немецкому автопроизводителю, но победителем стал Taycan. Tesla Model 3 и MG4 EV получили серебро и бронзу соответственно. Предыдущее поколение BMW 3-Series в целом оказалось более привлекательным, чем Lamborghini Urus и Bugatti Veyron. В свою очередь, Volvo XC40 опередил Audi R8 и Mercedes-AMG GT.