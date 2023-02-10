Представлен первый гибридный Mercedes-Maybach S-Class

Ассортимент роскошного Mercedes S-класса пополняется новой, еще более эксклюзивной версией, на этот раз под маркой Maybach. Самое эксклюзивное подразделение представляет свою первую модель с технологией MHEV, демонстрируя, что эффективность нового Mercedes-Maybach S-Class 580 e вполне совместима с превосходным уровнем комфорта.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Mercedes-Maybach, который еще не выпустил свою первую полностью электрическую модель, но собирается это сделать, полностью погрузился в электрификацию со своей первой гибридной моделью с подключаемым модулем. Mercedes S - Class 580 e, который уже поступил в продажу, теперь стал эксклюзивным Mercedes-Maybach S-Class 580 e. Превосходный седан во всех аспектах, который блистает своей увеличенной длиной, эффектной решеткой радиатора, полной тонких хромированных полос, особым дизайном легкосплавных дисков.

Первый Maybach может похвастаться не только первоклассным комфортом на борту, но и непревзойденными характеристиками и эффективностью. Механическая версия известна по Mercedes S-Class и сочетает в себе 3,0-литровый 6-цилиндровый рядный бензиновый двигатель с турбонаддувом, развивающий максимальную мощность 367 л.с., и электродвигатель на задней оси, обеспечивающий 150 л.с. В общей сложности максимальная мощность комплекта составляет не менее 510 л.с.

Электродвигатель нового Mercedes-Maybach S-Class 580 e позволяет роскошному седану двигаться до 140 км/ч, при этом энергия накапливается в литий-ионном аккумуляторе полной емкостью 28,6 кВтч, что обеспечивает максимальную автономность в электрическом режиме 100 км.