В Россию вернулся Opel Mokka, но уже в новом дизайне

На объявление, появившееся на одном из российских классифайдов, обратила внимание «Российская газета»: продавец предлагает приобрести кроссовер второго поколения 2022 года выпуска. В нашей стране продажи Mokka, как и других моделей Opel, свернули еще в 2015 году, когда General Motors решила реорганизовать бизнес в России. В 2019-м Opel (уже в составе Stellantis) вернулся, однако Mokka в новом дизайне до нашего рынка так и не добралась.

Фото: Opel Opel

Теперь же у россиян снова появилась возможность купить эту модель, но уже второй генерации. Кроссовер разительно отличается от знакомого нам предшественника: эта модель первой примерила новую дизайнерскую концепцию Opel Vizor. Характерная особенность – фары, объединенные под хромированным кантом в единую деталь, и оформление радиаторной решетки с черной глянцевой панелью. В салоне «цифровой детокс»: на цифровой «приборке» и экране мультимедийной системы отображается необходимый минимум информации, а управление интуитивно понятное.

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В техническом плане Mokka второго поколения повторяет Peugeot 2008: она построена на переднериводной французской платформе CMP. В Европе на выбор предложены бензиновые моторы объемом 1,2 литра мощностью 100 либо 130 лошадиных и 1,5-литровый дизель (110 сил). Альтернативой выступает полностью электрическая модификация со 156-сильным электромотором и батареей, обеспечивающей запас хода в 406 километров.

В Россию привезли версию с двигателем 1.2 на 130 лошадиных сил. Доступный для покупки кроссовер оснащен матричными фарами, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, системой распознавания дорожных знаков, подогревом сидений, двухзонным климат-контролем и датчиком дождя.

Opel Mokka

Opel Mokka

Opel Mokka

Opel Mokka