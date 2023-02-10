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1 час назад

Volvo отказалась снизить цены на машины вслед за Tesla

Газета.Ruиещё 1

Главный исполнительный директор Volvo Джим Роуэн заявил, что компания не намерена снижать цены на свои электромобили, как эта сделала американская Tesla. Об этом сообщает Reuters.

Volvo не собирается вслед за Tesla снижать цены на машины
Фото: Volvo Car GroupVolvo Car Group

«Мы не видим (причин для снижения цен) на данный момент. Спрос на наши электромобили самый высокий из всех, что мы когда-либо видели», — приводит агентство слова Роуэна.

По его словам, компания собрала значительный портфель заказов на электромобили. По данным отчета Volvo, продажи электрических машин по итогам IV квартала 2022 года выросли втрое, и на их долю пришлось 18% продаж в сравнении с 6% за тот же период годом ранее.

Ранее издание Automobilwoche сообщило, что в Германии ожидается снижение цен на новые автомобили на фоне того, что у Tesla подешевели две ключевые модели, а в целом в автопроме нормализуются производственные процессы.

Автоновости,Volvo,Tesla,
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