Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
2 часа назад

«Автотор» выпустит первый серийный электромобиль в начале 2024 года

Газета.Ru

Завод «Автотор» планирует начать промышленное производство четырехместного каркасно-панельного электромобиля собственной разработки в I квартале 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Автотора».

«Автотор» выпустит первый серийный электромобиль в начале 2024 года
Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»Игорь Зарембо/РИА «Новости»

«Производство «пилотной» партии запланировано на IV квартал 2023 года. Начало промышленного производства – I квартал 2024 года. В перспективных планах «Автотора» – производство широкой линейки электромобилей, ориентированных на различные сегменты рынка», — сообщили в компании.

Платформа, лежащая в основе автомобиля, является собственной разработкой, интеллектуальные права на нее принадлежат «Автотору», уточнили там.

Автоновости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители