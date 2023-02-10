«Автотор» выпустит первый серийный электромобиль в начале 2024 года

Завод «Автотор» планирует начать промышленное производство четырехместного каркасно-панельного электромобиля собственной разработки в I квартале 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Автотора».
«Производство «пилотной» партии запланировано на IV квартал 2023 года. Начало промышленного производства – I квартал 2024 года. В перспективных планах «Автотора» – производство широкой линейки электромобилей, ориентированных на различные сегменты рынка», — сообщили в компании.
Платформа, лежащая в основе автомобиля, является собственной разработкой, интеллектуальные права на нее принадлежат «Автотору», уточнили там.