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1 час назад

GAC готовится к запуску нового GS8 в России

Motor.ru

Подробностями об этом поделился портал «Китайские автомобили», в распоряжении которого оказались фотографии вседорожника, запечатленного в некоем шоу-руме. По словам информированного источника, GAC приступил к сертификации нового GS8, и это подтверждает появившуюся ранее информацию, что новинка может выйти на российский рынок в течение 2023 года. В Китае такой автомобиль уже продается, так что ни дизайн, ни спецификации не являются секретом.

GAC готовится к запуску нового GS8 в России
Фото: GACGAC

Большой кроссовер GAC GS8 сменил поколение летом 2021 года, а продажи на внутреннем рынке стартовали в декабре. Модель преобразилась снаружи и внутри, перебралась на современную архитектуру собственной разработки GAC и обзавелась гибридной версией. Впрочем, в России, скорее всего, новый GS8 будет предлагаться в неэлектрифицированном варианте.

В Китае модель носит название Trumpchi GS8. С переходом в новое поколение кроссовер приобрел внешнее сходство с Cadillac ХТ4 из-за Г-образной оптики и массивной радиаторной решетки. Под капотом – прежний двухлитровый турбомотор на 252 лошадиные силы, пару которому теперь составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач вместо шестидиапазонного автомата.

GAC GS8 нового поколения
GAC GS8 нового поколения

Упомянутая гибридная установка досталась GS8 от Toyota: это система THS (Toyota Hybrid System) с электромеханическим вариатором, 190-сильным ДВС и одним или двумя электромоторами (в зависимости от привода). Суммарная отдача агрегатов составляет 237 лошадиных сил.

К слову, GS8 второго поколения можно купить в России и до официального старта продаж: предприимчивые дилеры готовы привезти автомобиль под заказ из Китая, причем как с обычным ДВС, так и с бензоэлектрической установкой. Разброс цен – от 3,2 миллиона до 4,29 миллиона рублей. Однако стоит учитывать, что на ввезенные «по серому» автомобили не распространяется гарантия автопроизводителя.

Автоновости,Cadillac,Toyota,
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