GAC готовится к запуску нового GS8 в России

Подробностями об этом поделился портал «Китайские автомобили», в распоряжении которого оказались фотографии вседорожника, запечатленного в некоем шоу-руме. По словам информированного источника, GAC приступил к сертификации нового GS8, и это подтверждает появившуюся ранее информацию, что новинка может выйти на российский рынок в течение 2023 года. В Китае такой автомобиль уже продается, так что ни дизайн, ни спецификации не являются секретом.
Большой кроссовер GAC GS8 сменил поколение летом 2021 года, а продажи на внутреннем рынке стартовали в декабре. Модель преобразилась снаружи и внутри, перебралась на современную архитектуру собственной разработки GAC и обзавелась гибридной версией. Впрочем, в России, скорее всего, новый GS8 будет предлагаться в неэлектрифицированном варианте.
В Китае модель носит название Trumpchi GS8. С переходом в новое поколение кроссовер приобрел внешнее сходство с Cadillac ХТ4 из-за Г-образной оптики и массивной радиаторной решетки. Под капотом – прежний двухлитровый турбомотор на 252 лошадиные силы, пару которому теперь составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач вместо шестидиапазонного автомата.
Упомянутая гибридная установка досталась GS8 от Toyota: это система THS (Toyota Hybrid System) с электромеханическим вариатором, 190-сильным ДВС и одним или двумя электромоторами (в зависимости от привода). Суммарная отдача агрегатов составляет 237 лошадиных сил.
К слову, GS8 второго поколения можно купить в России и до официального старта продаж: предприимчивые дилеры готовы привезти автомобиль под заказ из Китая, причем как с обычным ДВС, так и с бензоэлектрической установкой. Разброс цен – от 3,2 миллиона до 4,29 миллиона рублей. Однако стоит учитывать, что на ввезенные «по серому» автомобили не распространяется гарантия автопроизводителя.