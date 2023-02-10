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1 час назад

"Ъ": Минпромторг перенаправит 3 млрд рублей для автопрома на поддержку ДНР и ЛНР

Газета.Ruиещё 1

Министерство промышленности и торговли изъяло 3 млрд рублей из программы грантов для поддержки производства автокомпонентов в России, чтобы перенаправить эти средства на поддержку промышленности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три собственных источника.

3 млрд рублей из программы поддержки автопрома перенаправят в новые регионы РФ
Фото: Индустриальный парк «АвтоВАЗ»Индустриальный парк «АвтоВАЗ»

По их данным, программа «Автокомпоненты» Фонда развития промышленности сокращена на 3 млрд рублей, а средства перераспределены «на нужды новых территорий». Проект бюджета ранее предусматривал 6,9 млрд рублей на эту программу, но впоследствии бюджет скорректировали, утверждает издание.

В 2022 году в рамках программы «Автокомпоненты» выдано 14 займов на сумму 45,2 млрд руб. Заемщиками выступили «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «Урал» и другие фирмы. Займы по этой программе предоставляются под 1% годовых на создание производств узлов и агрегатов для автомобилей и спецтехники, а также на расширение выпуска комплектующих на действующих производствах.

Ранее стало известно, что в Мариуполе может появиться индустриальный парк «КамАЗа».

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