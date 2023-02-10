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39 минут назад

В России начались продажи премиум-минивэнов Voyah Dream

Газета.Ruиещё 1

Китайский премиальный бренд Voyah запустил в России продажи минивэнов Dream. Автомобили предлагаются в двух комплектациях по цене от 7,99 млн и 8,29 млн рублей, сообщили в компании, передает Autonews.ru.

Voyah Dream получил гибридную силовую установку на базе бензинового двигателя объемом 1,5 л и двух электромоторов (395 л.с. и 610 Нм), автоматическую трансмиссию и полный привод. Разгон до «сотни» занимает 6,6 секунды, дальность хода составляет 750 км, а максимальная скорость — 200 км/ч.

В список оснащения вошли светодиодная оптика, панорамный люк, три дисплея на передней панели диагональю 12,3 дюйма каждый, сиденья с подогревом, охлаждением и массажем, а также трехзонный климат-контроль, пневматическая подвеска, система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки и прочие опции.

Дистрибуцией автомобилей Voyah в России занимается отечественная компания «Моторинвест», которая выпускает китайские электрокары Evolute под Липецком.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Voyah представит на российском рынке новый седан Zhuiguang.

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