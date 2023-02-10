Kia вскоре прекратит поставки новых Rio в Европу

Kia сообщила, что вскоре прекратит поставки новых Rio в Европу. Rio в настоящее время все еще находится в бельгийском конфигураторе Kia, но в этом году он может закончиться. Тогда на смену ему просто не придет новый Rio, потому что, по словам инсайдеров, пустоту просто заполнит технически родственный Kia Stonic.

В прошлом году корейский производитель поставил в Европу всего 32 506 автомобилей Rio, что на 9% меньше, чем в предыдущем году. Сдвиг покупательского спроса в сторону кроссоверов также вынудил Kia принять решение о прекращении производства Rio. «Помимо разработки Rio, Kia по-прежнему полностью привержена «маленьким автомобилям» сегментов A и B», — говорится в заявлении компании. Напомним, что компания также продает в Европе Picanto, принадлежащий к сегменту А.