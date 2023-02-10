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1 час назад

Kia снимет с производства в Европе автомобиль Kia Rio в 2023 году

ПроКроссовер.ру

Kia сообщила, что вскоре прекратит поставки новых Rio в Европу. Rio в настоящее время все еще находится в бельгийском конфигураторе Kia, но в этом году он может закончиться. Тогда на смену ему просто не придет новый Rio, потому что, по словам инсайдеров, пустоту просто заполнит технически родственный Kia Stonic.

Kia вскоре прекратит поставки новых Rio в Европу
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В прошлом году корейский производитель поставил в Европу всего 32 506 автомобилей Rio, что на 9% меньше, чем в предыдущем году. Сдвиг покупательского спроса в сторону кроссоверов также вынудил Kia принять решение о прекращении производства Rio. «Помимо разработки Rio, Kia по-прежнему полностью привержена «маленьким автомобилям» сегментов A и B», — говорится в заявлении компании. Напомним, что компания также продает в Европе Picanto, принадлежащий к сегменту А.

Между тем Kia все еще продает Rio в Соединенных Штатах. Седан Rio — более дешевая модель со стартовой ценой всего 16 750 долларов, а пятидверный Rio стартует с 17 690 долларов. Прямо над Rio находится Forte со стартовой ценой в 19 690 долларов.

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