Определены лидеры и аутсайдеры в рейтинге надежности автомобилей

Lexus в лидерах, Land Rover в аутсайдерах. К такому выводу пришли эксперты американского консалтингового агентства J.D. Power, которые провели опрос среди владельцев трехлетних машин. В ежегодном рейтинге, который традиционно публикуется в начале февраля, в лидерах вновь оказался Lexus – первая строчка доставалась этой марке 11 лет подряд, за исключением 2022 года, когда Лексус скатился на шестое место. А вот в рядах аутсайдеров обошлось без серьезных изменений: на последней позиции Land Rover.

Фото: Lexus Lexus

Рейтинг надежности составляется на основании проблем, с которыми владельцы столкнулись за три года эксплуатации. Для каждой марки определяется индекс PP100 (Problems Per 100 Vehicles), то есть количество выявленных проблем на 100 автомобилей – чем этот показатель меньше, тем выше бренд в списке. В этом году исследование охватило больше 30 тысяч американских автовладельцев: средний показатель по отрасли на сегодняшний день составляет 186 PP100, что на шесть пунктов больше, чем в 2022 году.

Пятерка лидеров выглядит следующим образом: Lexus (133 PP100), Genesis (144 PP100), Kia (152 PP100), Buick (159 PP100) и Chevrolet (162 PP100). Иными словами, Lexus выпускает самые надежные автомобили, а среди массовых брендов лучшим оказался Kia. В топ-5 марок с самыми ненадежными автомобилями в этом году вошли Land Rover (273 PP100), Lincoln (259 PP100), Audi (252 PP100), Ford (249 PP100) и Mercedes-Benz (240 PP100).

В отчете упоминаются и конкретные модели. Так, самыми надежными признаны Lexux RX и Toyota C-HR. Kia заняла первое место среди автомобилей малого и среднего классов с Forte и Optima, а Kia Sportage показал лучший результат среди компактных кроссоверов. Эксперты также отметили надежность Chevrolet Tahoe и Blazer, GMC Sierra и Toyota Tacoma.