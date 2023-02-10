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58 минут назад

В Подмосковье задержали банду автоподставщиков, которыми руководила пенсионерка

Газета.Ru

В Московской области сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в инсценировке ДТП, которые выманивали у водителей крупные суммы за ремонт якобы поврежденного в ДТП зеркала дорогого внедорожника. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

В Подмосковье задержали банду автоподставщиков во главе с пенсионеркой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По версии следствия, схему совершения преступлений разработала ранее неоднократно судимая за мошенничество пенсионерка. Она вовлекла в криминальный бизнес шеф-повара сети московских ресторанов и 17-летнего подростка. На внедорожнике премиум-класса с поврежденным боковым зеркалом они передвигались по дорогам Домодедовского городского округа», — отмечается в сообщении МВД.

Злоумышленники выслеживали на дорогах пожилых людей за рулем, обгоняли их и намеренно снижали скорость. Когда будущая жертва обмана начинала их обгонять, бросали в ее машину мелкий предмет, а через некоторое время догоняли и требовали остановиться под предлогом якобы совершенного ДТП. На машину потерпевшего в этот момент незаметно наносилась царапина.

С помощью сообщника, изображавшего сотрудников правоохранительных органов и автосервиса, водителей убеждали перевести в качестве компенсации за сломанное зеркало несколько десятков тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве по шести эпизодам.

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