Mercedes-Benz покажет странный «зимний» концепт G-Class

Коллаборации с художниками и модными домами не редкость для немецкой марки. Совместно с Moncler Mercedes-Benz создал особую «зимнюю» версию G-Class, отправной точкой для которой стал дизайн пуховиков от итальянского бренда одежды. В преддверии премьеры, намеченной на 20 февраля, Mercedes-Benz показал несколько изображений «Гелика» с мягкими колесами и крышей.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Хотя Mercedes-Benz не называет модель прямо, в «уникальном произведении искусства» без труда узнается G-Class: на одном из тизеров показаны его круглая оптика и решетка радиатора. А вот по бокам и сверху видно нечто странное: внедорожнику достались огромные колеса и крыша с молнией по центру, дизайном напоминающие культовых пуховиков Moncler.

Вид сбоку демонстрирует форму дутого «чехла», который покрывает не только крышу, но и заднюю часть автомобиля подобно крышке пикапа. Последний снимок с моделью на фоне колеса позволяет оценить его габариты.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz пока не раскрывает подробностей, но отмечает, что шоу-кар «открывает целую вселенную, которая отражает общие ценности двух брендов». «Одетый» в пуховики G-Class, по всей вероятности, будет статичным арт-объектом, выпущенным в единственном экземпляре. Дебют состоится в рамках шоу Moncler Art of Genius на лондонской Неделе моды 20 февраля и будет транслироваться онлайн.