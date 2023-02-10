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2 часа назад

Tesla вынудила еще одну компанию присоединиться к войне цен на электромобили

Алиса Селезнёва

Компания Lucid Group объявила о предоставлении покупателям скидки в $7500 при покупке ряда моделей люксового электромобиля Air. Тем самым включившись в ценовую войну, начатую лидером рынка Tesla, пишет Speedme.

Tesla вынудила еще одну компанию присоединиться к войне цен на электромобили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Скидку получат клиенты, которые приобретут до 31 марта этого года Touring и Grand Touring.

В копании объяснили снижение цены заботой о покупателях, так как стоимость ее автомобилей значительно превышает сумму в $55 тысяч, при которой можно рассчитывать на льготы в США в размере $7500 за покупку электрокара. Air Touring продается по цене от $107 400, а модель Grand Touring — от $138 000.

«Мы считаем, что наши клиенты по-прежнему заслуживают скидку в размере $7500 за выбор электромобиля», - заявил вице-президент Lucid по продажам и обслуживанию Зак Эдсон.

При этом ценовая война затронула и Ford. Компания также снизила цены на свой электрический кроссовер Mustang Mach-E на $5900.

Ранее акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen упали в цене на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей в США и Европе. Прогнозируется, что снижение стоимости станет драйвером роста продаж.

По информации издания Autoevolution, электрокар Tesla Model Y стал самым продаваемым электромобилем в Европе в ноябре 2022 года. В последний месяц осени прошлого года компании удалось продать на европейском рынке 19 144 кроссоверов, что на 260% больше, чем в 2021 году.

Автоновости,Renault,Tesla,Volkswagen,Ford,
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