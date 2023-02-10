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Стала известна цена на новый Subaru Crosstrek

Кроссовер Crosstrek нового поколения был представлен в Чикаго североамериканским подразделением Subaru. Кроме того им была объявлена стоимость и комплектации для американского рынка, передает портал «Профиль».

Стала известна цена на новый Subaru Crosstrek
© Subaru

Модель будут продавать в четырех уровнях оснащения и с двумя бензиновыми двигателями. На рынке будут доступны комплектации Base, Premium, Sport и Limited. Поступление первых двух ожидается весной, других двух – летом.

Стоимость базовой версии кроссовера в Штатах будет составлять 24 995 долларов, или 1,82 млн рублей по курсу ЦБ, версии Limited - 30 895 долларов, или около 2,25 млн рублей.

Модели Base и Premium наделят 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем Subaru Boxer мощностью 152 л.с., Sport и Limited – мощным 2,5-литровым мотором на 182 силы.

Полный привод оснащен исключительно бесступенчатым вариатором Lineartronic.

Ранее компанией Subaru была выпущена в Японии спецкомплектация полноприводного универсала Forester. Она носит название XT-Edition.

В ноябре Subaru представила новый компактный кроссовер Rex, который сделан на базе моделей Daihatsu Rocky и Toyota Raize.

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