Changan снова обновил флагманский кроссовер линейки CS

В Китае на рынок вышел обновлённый Changan CS95, который получил изменённую внешность. Теперь остаётся гадать, в каком виде модель доберётся до российского рынка: с "усами" или в рестайлинговом?

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Глобальные изменения коснулись фронтальной части CS95: игривые элементы, напоминавшие усы известного сыщика остались в прошлом, вместо них теперь массивные "клыки"; горизонтальные ламели заменили на орнамент в стиле кирпичной кладки, между фарами протянули блок светодиодных дневных ходовых огней. Задняя часть осталась практически нетронутой: пересмотрен дизайн патрубков выхлопной системы и затемнены фонари.

В салоне отказались от старого образца селектора трансмиссии, заменив его на нефиксируемый джойстик. Также Changan CS95 получил новую обивку сидений и едва заметные изменения в декоре.

В Китае Changan CS95 представлен с двухлитровым турбомотором мощностью 233 л.с. и крутящим моментом 360 Нм, в паре - шестидиапазонный "автомат" японской фирмы Aisin. Варианты привода - передний и подключаемый через муфту на задней оси полный.

В конце января "РГ" рассказывала, какие модели готовится привезти Changan в Россию в 2023 году. В их числе был и CS95, поставки которого начнутся в первом полугодии. Есть надежда, что до нас доберётся именно рестайлинговый вариант модели, но, с другой стороны, Changan выводил дореформенные кроссоверы на российский рынок в то время, как на родине они продавались уже в новом виде.

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