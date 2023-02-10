В мае АвтоВАЗ может запустить производство кроссоверов FAW под брендом Lada

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге может быть запущено производство автомобилей FAW под брендом Lada уже в мае 2023 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Все о запчастях... и не только» со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. Первым кроссовером, которые поставят на конвейер может стать кроссовер FAW Bestune T77.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Производство будет налажено по аналогии с «Москвичом» и китайским JAC, на кроссовер T77 будут устанавливать шильдики Lada. Пока официального подтверждения этой информации нет, но еще в декабре 2022 года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что новым партнером для выпуска автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге может стать автопроизводитель из Китая.