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29 минут назад

АвтоВАЗ может запустить производство кроссоверов FAW под брендом Lada в мае 2023 года

Южный автомобиль

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге может быть запущено производство автомобилей FAW под брендом Lada уже в мае 2023 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Все о запчастях... и не только» со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. Первым кроссовером, которые поставят на конвейер может стать кроссовер FAW Bestune T77.

В мае АвтоВАЗ может запустить производство кроссоверов FAW под брендом Lada
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Производство будет налажено по аналогии с «Москвичом» и китайским JAC, на кроссовер T77 будут устанавливать шильдики Lada. Пока официального подтверждения этой информации нет, но еще в декабре 2022 года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что новым партнером для выпуска автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге может стать автопроизводитель из Китая.

В России уже представлен кроссовер FAW Bestune T77. Его начали продавать с конца 2021 года. Машина представлена в четырех комплектациях и с одним единственным турбомотором рабочим объемом 1,5 литра мощностью 160 лошадиных сил. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой или с семиступенчатым преселективным роботом. Стоимость 2 069 000 до 2 332 000 рублей.

Автоновости,FAW,Nissan,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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