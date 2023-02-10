Ram готовит электрический пикап

Чуть больше месяца назад американский бренд, входящий в концерн Stellantis, показал на CES 2023 в Лас-Вегасе пикап 1500 Revolution BEV Concept. Теперь же компания показывает детали серийной версии грузовика с электрической силовой установкой. Подробности о нем обещают раскрыть во время Суперкубка 12 февраля, а производство планируется запустить в следующем году.

Фото: Ram 1500 REV© Stellantis Ram 1500 REV© Stellantis

Ram 1500 REV будет базироваться на январском концепте 1500 Revolution BEV Concept. Генеральный директор марки Майк Коваль-младший пообещал сделать его конкурентоспособным и наделить впечатляющими характеристиками во всех аспектах, волнующих потребителей: запас хода, грузоподъемность, возможности буксировки и время зарядки.

Что касается дизайна, то «товарный» вариант, судя по изображениям, будет тесно связан с шоу-каром. 1500 REV получит слегка измененную оптику спереди и уменьшенную глянцевую панель. Подсвеченная эмблема Ram останется на месте, но ее размер более скромный, чем у концепта. Второй тизер демонстрирует часть рельефного капота с двухцветной плашкой REV.

Ram 1500 REV Stellantis

Подробностей о «технике» пока нет. Шоу-кар получил аккумулятор, обеспечивающий запас хода до 805 километров, и возможность сверхбыстрой зарядки от терминала мощностью 350 киловатт. Также среди его достоинств — пневмоподвеска с тремя режимами и кузов с трансформируемыми панелями, позволяющими перевозить длинномерные грузы.