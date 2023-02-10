Jeep улучшил проходимость Wrangler Rubicon

Марка Jeep, входящая в корпорацию Stellantis, празднует 20-летие внедорожника Wrangler Rubicon и по такому случаю выпустила спецсерию 20th Anniversary Edition с большим количеством доработок. Юбилейное исполнение доступно для самой мощной версии Rubicon 392 с мотором V8 и гибридного внедорожника Rubicon 4xe.
В прошлом году продажи Jeep Wrangler в США составили 181 409 шт., что на 11% меньше, чем было в 2021-м. Падение спроса объясняется проблемами с поставками комплектующих и тем, что часть клиентов ушла к конкуренту – Ford Bronco, но у последнего ещё более серьёзные проблемы с поставками, что приводит к растягиванию очереди и расстраивает покупателей. В общем, пока Jeep Wrangler продолжает оставаться самым популярным рамным внедорожником в США, и Stellantis старается удержать это лидерство, регулярно модернизируя машину и предлагая различные спецверсии.
Rubicon – самая хардкорная по части езды по бездорожью версия Wrangler, впервые она появилась в 2003 году на внедорожнике поколения TJ и сразу завоевала сердца покупателей. Сегодня на версию Rubicon приходится четверть продаж модели Wrangler, и 20-летие Wrangler Rubicon встречает во всеоружии.
Гибридный Jeep Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary получил увеличенный на 10 мм до 284 мм дорожный просвет, стальные бамперы (передний — с кенгурятником и лебёдкой), 33-дюймовые шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, 17-дюймовые колёса с бедлоками, фронтальную камеру для езды по бездорожью, усиленные пороги, сверхпрочное лобовое стекло Gorilla glass, новую радиаторную решётку в защитной чёрной оправе, контрастную красно-чёрную кожаную обивку салона, водонепроницаемые коврики, блок выключателей для навесного оборудования, памятные наклейки и таблички, фирменный набор инструментов в холщовой сумке.
Силовая установка – как у обычного Wrangler Rubicon 4xe: напомним, что совокупная отдача бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёрки» и электромотора составляет 380 л.с. и 637 Нм, батарея ёмкостью 17,1 кВт·ч позволяет проехать 34 км на электротяге. Полный привод у гибрида механический: мощность на передние колёса в автоматическом режиме отбирает многодисковая муфта, есть понижающая передача в раздаточной коробке и принудительные блокировки межколёсных дифференциалов. Цена – от 69 585 долларов.
Юбилейный Jeep Wrangler Rubicon 392 20th Anniversary с 6,4-литровым атмосферным V8 (476 л.с. и 637 Нм) по сравнению с гибридом имеет ещё более продвинутое оснащение: 35-дюймовые шины, расширители колёсных арок, увеличенный до 294 мм дорожный просвет, увеличенное передаточное число заднего моста, мощный домкрат от Mopar и усиленную багажную дверь от Mopar со встроенным воздушным компрессором. Цена – от 90 895 долларов.
Кроме того, для любой из юбилейных версий предлагается пакет Rubicon 20th Anniversary Level II с набором аксессуаров от известной в мире оффроудного тюнинга компании American Expedition Vehicles (AEV), в него входят: 37-дюймовые шины на 17-дюймовых колёсах AEV Savegre II, увеличенный до 360 мм дорожный просвет, лебёдка Warn VR EVO 10-S, доработанная подвеска с амортизаторами Bilstein 5100, дополнительные фары AEV 7000, бамперы и силовая защита от AEV, рулевой демпфер AEV, дворники Mopar Performance со встроенными омывателями и другие приятные мелочи.
AEV выпустит лишь 150 комплектов Rubicon 20th Anniversary Level II, для гибридного внедорожника пакет стоит 21 983 доллара, для Rubicon 392 – 20 135 долларов. Таким образом, юбилейный Wrangler с мотором V8, «полным фаршем» и доставкой (2790 долларов) обойдётся в 113 820 долларов. Заказы на Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition уже принимаются, начало поставок запланировано на второй квартал текущего года.