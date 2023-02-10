В России увеличились сроки автокредитования

Российские банки увеличили сроки автокредитования. Так кредиторы пытаются привести финансовую нагрузку клиентов в соответствие с требованиями Центробанка.

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По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средний период автокредитования с обеспечением в декабре прошлого года увеличился на семь месяцев и достиг 65 месяцев (почти 5,5 лет). Средний срок необеспеченных потребительских кредитов варьировался в промежутке от 26 до 30 месяцев, завершив прошлый год на отметке 27 месяцев.

Увеличение срока выплаты позволяет снизить сумму ежемесячного платежа и сохранить показатель финансовой нагрузки заемщика в пределах допустимых норм. Однако общая сумма долга с учетом процентов и дополнительных услуг (например, финансовая защита), как признаются банки, наоборот будет больше.