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1 час назад

В России хотят сделать бесплатными парковки возле школ и больниц

Motor.ru

Об этом сообщил в своём telegram-канале заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Новый законопроект, который рассмотрят уже 10 февраля, предусматривает внесение поправок в закон «Об организации дорожного движения». Согласно инициативе, водителям разрешат оставлять личные автомобили возле объектов социальной инфраструктуры без платы за парковку.

В России предложили сделать бесплатными парковки возле школ и больниц
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Сегодня автовладельцы вынуждены оплачивать стоянку возле больниц, школ, детских садов, домов культуры и других социальных объектов. По мнению депутата, платные парковки создают сложности для жителей, а также делают посещение подобных учреждений менее комфортным.

Нилов предложил ввести бесплатную стоянку в течение трёх часов на обычных парковочных местах, а также сделать бессрочной стоянку для людей с ограниченными возможностями без взимания платы. Лидер фракции считает, что подобная мера позволит жителям посещать социальные учреждения, не задумываясь об оплате.

В ноябре прошлого года Москва попала на первую строчку по стоимости уличной парковки. При этом Россия в целом лидирует по темпу роста цены двухчасовой стоянки.

Автоновости,Ярослав Нилов,ЛДПР,
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