В России предложили сделать бесплатными парковки возле школ и больниц

Об этом сообщил в своём telegram-канале заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Новый законопроект, который рассмотрят уже 10 февраля, предусматривает внесение поправок в закон «Об организации дорожного движения». Согласно инициативе, водителям разрешат оставлять личные автомобили возле объектов социальной инфраструктуры без платы за парковку.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Сегодня автовладельцы вынуждены оплачивать стоянку возле больниц, школ, детских садов, домов культуры и других социальных объектов. По мнению депутата, платные парковки создают сложности для жителей, а также делают посещение подобных учреждений менее комфортным.

Нилов предложил ввести бесплатную стоянку в течение трёх часов на обычных парковочных местах, а также сделать бессрочной стоянку для людей с ограниченными возможностями без взимания платы. Лидер фракции считает, что подобная мера позволит жителям посещать социальные учреждения, не задумываясь об оплате.