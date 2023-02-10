В России предложили сделать бесплатными парковки возле школ и больниц

Об этом сообщил в своём telegram-канале заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Новый законопроект, который рассмотрят уже 10 февраля, предусматривает внесение поправок в закон «Об организации дорожного движения». Согласно инициативе, водителям разрешат оставлять личные автомобили возле объектов социальной инфраструктуры без платы за парковку.
Сегодня автовладельцы вынуждены оплачивать стоянку возле больниц, школ, детских садов, домов культуры и других социальных объектов. По мнению депутата, платные парковки создают сложности для жителей, а также делают посещение подобных учреждений менее комфортным.
Нилов предложил ввести бесплатную стоянку в течение трёх часов на обычных парковочных местах, а также сделать бессрочной стоянку для людей с ограниченными возможностями без взимания платы. Лидер фракции считает, что подобная мера позволит жителям посещать социальные учреждения, не задумываясь об оплате.
В ноябре прошлого года Москва попала на первую строчку по стоимости уличной парковки. При этом Россия в целом лидирует по темпу роста цены двухчасовой стоянки.