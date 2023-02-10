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1 час назад

Changan назвал цены кроссовера CS85 Coupe в России

Газета.Ruиещё 1

Дилеры китайского бренда Changan открыли прием заказов на кроссоверы CS85 Coupe в России. Цены на новинку начинаются от 3,3 млн рублей, сообщила пресс-служба производителя, передает агентство «Автостат».

Changan назвал цены кроссовера CS85 Coupe в России
Фото: ChanganChangan

Changan CS85 Coupe доступен с 2-литровым турбомотором (224 л.с. и 360 Нм), который работает с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Привод у кросс-купе только передний.

В список оснащения модели вошли светодиодная оптика и 19-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, мультимедиа-система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, водительское сиденье с регулировкой в десяти направлениях и памятью, а также набор электронных ассистентов с адаптивным круиз-контролем, системой камер кругового обзора и функцией автоматической парковки.

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